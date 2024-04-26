نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوشيتد برس: المحادثات الأمريكية الصينية تبدأ بتحذيرات من سوء الفهم وسوء التقدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختلفت الولايات المتحدة والصين حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية المثيرة للجدل، وذلك حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي.

وشدد الدبلوماسيان على أهمية إبقاء خطوط الاتصال بين البلدين مفتوحة، لكنهما أعربا عن أسفهما لتزايد الانقسامات بين بلديهما والتي أصبحت أكثر خطورة بطبيعتها.

وقال وانغ لبلينكن، وفقًا لما نشرته لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إنه "بشكل عام، بدأت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تستقر في مختلف المناطق. لكن في الوقت نفسه، لا تزال العوامل السلبية في العلاقة تتزايد وتتراكم، وتواجه العلاقة كل أنواع الاختلالات".

وتساءل "هل ينبغي للصين والولايات المتحدة أن تحافظا على الاتجاه الصحيح للمضي قدمًا نحو الاستقرار أم العودة إلى دوامة الهبوط؟" مضيفًا "هذا سؤال كبير أمام بلدينا ويختبر إخلاصنا وقدرتنا."

كما استعرض وانغ، دون أن يذكر تفاصيل، الشكاوى الصينية المعروفة بشأن السياسات والمواقف الأمريكية بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان وحقوق الإنسان وحق الصين في إقامة علاقات مع الدول التي تراها مناسبة.

وقال وانغ، مطالبا الولايات المتحدة بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، "لقد تم قمع حقوق التنمية المشروعة للصين بشكل غير معقول، وتواجه مصالحنا الأساسية تحديات".

ورد بلينكن بالقول إن إدارة بايدن تعطي أهمية كبيرة للحوار بين الولايات المتحدة والصين حتى فيما يتعلق بتلك المسائل الخلافية، وأشار إلى أنه تم إحراز بعض التقدم في سد الانقسامات في العام الماضي. ومع ذلك، أشار إلى أن المناقشات ستكون صعبة.



وقال بلينكن لوانغ: "أتطلع إلى أن تكون هذه المناقشات واضحة ومباشرة للغاية بشأن المجالات التي نختلف فيها وموقف الولايات المتحدة، وليس لدي أدنى شك في أنك ستفعل الشيء نفسه نيابة عن الصين".

وأضاف: "ليس هناك بديل في حكمنا عن الدبلوماسية المباشرة وجهًا لوجه من أجل محاولة المضي قدمًا، ولكن أيضًا للتأكد من أننا واضحون قدر الإمكان بشأن المجالات التي لدينا فيها اختلافات على الأقل لتجنب سوء الفهم ولتجنب الحسابات الخاطئة".



وكان بلينكن قد وصل إلى الصين يوم الأربعاء، حيث زار شنغهاي قبل وقت قصير من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار تتضمن عدة عناصر من المرجح أن تثير غضب بكين، بما في ذلك 8 مليارات دولار لمواجهة عدوانية الصين المتزايدة تجاه تايوان وفي بحر الصين الجنوبي. كما تسعى إلى إجبار الشركة الأم لـ TikTok ومقرها الصين على بيع منصة التواصل الاجتماعي.



اعترضت الصين على المساعدة الأمريكية لتايوان وأدانت على الفور المساعدة باعتبارها استفزازًا خطيرًا. كما أنها تعارض بشدة الجهود الرامية إلى فرض بيع TikTok.

ومع ذلك، فإن قيام بلينكن بهذه الزيارة - بعد وقت قصير من محادثة بين بايدن وشي، وزيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين للصين، ومكالمة بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني – تعد علامة واضحة على أن الجانبين على الأقل يرغبان في مناقشة خلافاتهم.

