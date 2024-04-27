العالم اليوم - هجوم صاروخي يلحق أضرارا بسفينة جنوب غربي المخا باليمن

انتم الان تتابعون خبر هجوم صاروخي يلحق أضرارا بسفينة جنوب غربي المخا باليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 12:24 صباحاً - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ثلاثة صواريخ رُصدت على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية، وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن إحدى السفن لحقتها أضرار.

وقالت الهيئة في مذكرة "أبلغ الربان عن هجومين. في الهجوم الأول، وقع انفجار قرب السفينة شعر به الطاقم".

وأضافت أن السفينة أصيبت في الهجوم الثاني "بصاروخين على ما يبدو وأسفر عن أضرار بها".

وقالت أمبري في مذكرة إن الناقلة التي لم تذكر اسمها كانت في طريقها من بيمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند حين تعرضت للهجوم.

وأضافت أمبري في المذكرة "أقرب سفينة للمكان الذي رُصدت (فيه الصواريخ) كانت ناقلة ترفع علم بنما، وكانت مملوكة سابقا لجهة بريطانية قبل تغيير ملكيتها في نوفمبر 2023".

وتابعت الشركة "حتى وقت كتابة (هذه المذكرة)، كان مالك الناقلة مسجلا في سيشل ويعمل في أنشطة مرتبطة بروسيا".

وجاء في المذكرة أن السفينة كانت ترسل إشارة نظام التعرف الآلي.

وأدت أشهر من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الأفريقية، أثارت مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين ردا على الهجمات على السفن.

وهاجم الحوثيون منذ نوفمبر أكثر من أربعين سفينة، واستولوا على إحداها وأغرقوا أخرى. وخفت وتيرة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية وسط الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة والانخفاض الحاد في رحلات السفن التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.