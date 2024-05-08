نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وجماهير كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، التي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، وbeIN sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تردد قناة beIN Sports 1HD على النايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.

• قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E – 11785 H 27500.

• قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700.

• قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

• قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

• قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

• قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.