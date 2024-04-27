الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات العدو الصهيوني، منذ يوم أمس وحتى اليوم السبت، 20 مواطناً فلسطينياً على الأقل، بينهم سيدة وأطفال ومعتقلون سابقون.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن نادي الأسير، قوله: إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، والقدس المحتلة التي تم اعتقال طفلة منها أفرج عنها لاحقا، فيما رافق عمليات الاعتقال تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات.
ويُشار إلى حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت نحو (8480)، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
الجدير ذكره، أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات العدو الصهيوني، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) كجزء من الإجراءات الانتقامية في استهداف المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.
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