العالم اليوم - سلاح سري لكرة القدم.. شاي "المتة" يساعد أيضا على تخفيف الوزن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 05:22 مساءً - يقول الخبراء إن الشاي العشبي الشهير، الذي يحبه نجوم أميركا الجنوبية مثل ليونيل ميسي، وينتشر في سوريا ولبنان، يمكن أن يكون له تأثير على تخسيس الوزن.

ويعتقد أن شاي المتة أو "يربا متة"، الذي تنبعث منه رائحة ترابية ومذاق مرير قوي، محمل بمضادات الأكسدة ويحتوي على كمية من الكافيين مثل القهوة.

ويجادل أنصار وعشاق "المتة" بأن لها تأثيرات خارقة في فقدان الوزن، حيث يتباهى البائعون بأنها تمتلك تأثيرًا مزدوجًا يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع وتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك للتخلص من الدهون.

من جانبهم، يقول الخبراء إنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في هذه الادعاءات.

ولعل ما يغذي ادعاءاتها كـ"قوة عظمى" هو أن "المتة" أصبحت، على ما يبدو، "أفضل صديق للاعب كرة القدم"، على حد تعبير مجلس السياحة الأرجنتيني.

ويمكن القول إلى نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أصبح بمثابة سفير للمشروب إلى حد ما، وغالبًا ما ينشر صورًا له مع الوعاء المخصص لهذا الشراب الذي يتم تناوله بواسطة "البومبيلا" أو الماصة المعدنية المرافقة للوعاء الخاص بالمشروب الجاهز.

وليس ميسي وحده من يتناول المتة، فهناك مواطنوه أنخيل دي ماريا وسيرجيو أغويرو وكذلك نجوم أوروغواي مثل لويس سواريز وإدينسون كافاني واللاعبون الأوروبيون مثل أنطوان غريزمان وبول بوغبا.

ما هي المتة؟

المتّة عبارة مشروب ساخن من فئة المنبهات يعود منشؤه إلى أميركا الجنوبية حيث يحظى بشعبية في جزئها الجنوبي.

تنتشر المتة في كل من سوريا ولبنان بعد أن جلبه مهاجرون عائدون من هناك.

أتت من كلمة إسبانية توصف بها في باراغواي تعني قرعة، أو جوزة أي الكاس الذي تشرب به.

"المتة" معروفة أيضا باسم "شاي الباراغوي"، ومن هنا يمكن معرفة سبب عشق سواريز وكافاني لها.

تخمير المتة شائع في المنازل في جميع أنحاء أوروغواي وباراغوي وأجزاء من البرازيل وبوليفيا وجنوب تشيلي.

انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، بتأثير من لاعبي كرة القدم القادمين من أميركا الجنوبية.

سلاح سري لكرة القدم أم لتخسيس الوزن؟

نظرا لانتشارها الواسع بين لاعبي كرة القدم الأميركيين الجنوبيين ومن ثم الأوروبيين، فهل تشكل "المتة" حقًا "السلاح السري" للاعب كرة القدم؟

شراب المتة مليء بالكافيين، ويعطي دفعة طاقة مماثلة للقهوة، لكن على عكس الأخيرة، يقول أنصار هذا المشروب عادة أنهم لا يشعرون بنفس "الانهيار" بعد شرب المتة.

بالإضافة إلى الحصول على دفعة من الطاقة، فإن استبدال كوب القهوة الصباحي بكوب المتة قد يساعد أيضًا على التخلص من بعض الوزن.

وقال باحثون في البرازيل عام 2019 إن المشروب الأخضر له خصائص "مضادة للسمنة".

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة كورية جنوبية أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا كبسولات نبتة "يربا متة" كل يوم يمكن أن يفقدوا ما يصل إلى0.7 كيلوغرام.

وكشفت دراسات أخرى عن فوائد مماثلة، فعلى سبيل المثال، اختبرت دراسة أجريت عام 2018 في النرويج شملت 11 من راكبي الدراجات الذكور ووجدت أنه يزيد من كمية الدهون المحروقة عند ممارسة الرياضة.

المتة أم الكافيين؟

ولكن على الرغم من أنها مليئة بمضادات الأكسدة والمنشطات الأخرى، إلا أن آثار فقدان الوزن يمكن أن تكون أيضًا بسبب الكافيين، وفقًا لاختصاصي التغذية الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون.

وقال ميلور: "هناك دراسة منشورة تناولت عملية التمثيل الغذائي للدهون المرتبطة بالتمارين الرياضية، وذلك باستخدام الشباب الذين يتمتعون بوزن صحي.. لقد تم إعطاؤهم علاجًا وهميًا أو شراب المتة (1000 ملغ) الذي يحتوي على حوالي 1.5% من الكافيين.

وأضاف: "من المعروف أن الكافيين يدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وليس من الواضح ما إذا كان الشاي أو الكافيين المضاف إلى الكبسولة هو الذي له التأثير."

يشار إلى أن الكافيين يقوم بذلك عن طريق رفع مستويات الأدرينالين، مما يعزز تحلل الأنسجة الدهنية.

و"المتة" غنية أيضًا بالبوليفينول، وهي مركبات قوية موجودة في الفاكهة والخضار والتي تشير بعض الدراسات إلى أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي.

وقال ميلور: "هناك العديد من الادعاءات المرتبطة بالكافيين الطبيعي ومضادات الأكسدة الموجودة أيضًا في الشاي والقهوة العادية.. المشكلة في الادعاءات المتعلقة بمضادات الأكسدة هي أن أجسامنا غالبًا ما تمتصها بشكل سيئ، لذلك لا يمكن تكرار التأثيرات التي تظهر في المختبر بنفس الطريقة في أجسامنا."

وتابع: "إن النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة سوف يقومان بكل العمل تقريبًا في مساعدة شخص ما على إنقاص الوزن، وقد يكون شيئًا يعتقد شخص ما أنه سيساعد، ولكن التأثير الفعلي سيكون ضئيلًا".

وختم بالقول "الشيء المهم هو التركيز على التوازن الصحي العام لنظامك الغذائي وممارسة الرياضة."