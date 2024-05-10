نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات اليوم الثاني من الجولة الثانية والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق اليوم 3 مواجهات تجمع بين مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، الجونة وفاركو، سيراميكا كليوبترا وطلائع الجيش.

موعد مباراة سيراميكا كليوبترا وطلائع الجيش

تنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الجونة وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة على ستاد خالد بشارة في الجونة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.