أمريكا.. عشرات الأعاصير تعصف بأوكلاهوما وتقتل 4 أشخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 10:32 صباحاً - لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 أشهر، وأصيب العشرات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بعد أن اجتاحت عشرات الأعاصير السهول الجنوبية للولايات المتحدة، سبقها إصدار الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن أعاصير إلى أكثر من 7 ملايين شخص.

وأعلن كيفن ستيت، حاكم أوكلاهوما، حالة الطوارئ في الولاية، ما أدى إلى توفير المزيد من الأموال للمسعفين وعمليات الإغاثة، بحسب "رويترز".

وقال البيت الأبيض في بيان، أمس الأحد، إن الرئيس جو بايدن عرض في اتصال مع حاكم أوكلاهوما دعم الحكومة الاتحادية الكامل للمساعدة في جهود التعافي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من العواصف من رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط البرد لأكثر من 47 مليون شخص في مناطق تمتد من شرق تكساس باتجاه الشمال عبر إلينوي وويسكونسن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن 38 إعصارًا محتملًا ضربت المنطقة، وأن أسوأ العواصف مرت بوسط أوكلاهوما، وامتدت إلى شمال غرب تكساس وغرب ميزوري وكانساس.

وقالت إدارة الطوارئ في الولاية الأمريكية إن مستشفيات المنطقة أبلغت عن 100 إصابة جراء الأعاصير.

ودمرت الأعاصير أو ألحقت أضرارًا بعشرات المباني، بما في ذلك المستشفى في بلدة ماريتا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.