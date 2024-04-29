العالم اليوم - الين الياباني ينتفض! ارتفاع مفاجئ وسط شكوك حول تدخل السلطات

انتم الان تتابعون خبر الين الياباني ينتفض! ارتفاع مفاجئ وسط شكوك حول تدخل السلطات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:22 صباحاً - ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية الاثنين، وأشار متعاملون إلى تدخل مكثف لبيع الدولار من قبل بنوك يابانية بعد أن انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما في وقت سابق من اليوم.

وانخفض الدولار إلى 155.25 ين في حركتين مفاجئتين نقلته من مستوى 160.245 إلى حوالي 158 ثم أقل بعد ذلك.

وبحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الين 155.86 ين مرتفعا 1.6 بالمئة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

وقال سيم موه سيونج الخبير الاستراتيجي في قطاع العملات في بنك سنغافورة "الانخفاض المفاجئ والحاد في سعر الدولار مقابل الين يجتاز اختبار البطة ... يبدو أننا نشهد تدخلا (في العملة)".

واختبار البطة هو مثل عام في أميركا و بريطانيا والذي يعني "إذا كان الطير يبدو كبطة ويسبح مثل البطة فمن المرجح أنه بطة

وكانت الأسواق تترقب تدخلا من جانب السلطات اليابانية لاحتواء انخفاض الين الذي هبط بنحو 11 بالمئة تقريبا هذا العام.

وتحرك الين نحو 3.5 ين بين 158.445 و154.97 يوم الجمعة مع تعبير المتداولين عن خيبة أملهم بعد أن أبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير، كما أنه لم يقدم مؤشرات تذكر بشأن خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية، وهي خطوة ربما كانت ستساعد في الحد من تراجع الين.

يأتي التدخل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مدار يومي 30 أبريل والأول من مايو، إذ يتوقع المستثمرون بالفعل تأخير تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بعد أن أظهرت عدة بيانات للتضخم أن لا يزال مرتفعا ومع تأكيد مسؤولين من بيهم رئيس المجلس جيروم باول بأن حتى خطط تأخير الخفض تعتمد على البيانات.

وتسببت حركة الين في ارتفاع اليورو والإسترليني لكنهما ظلا بالقرب من النطاقات التي سجلاها خلال جلسة متقلبة يوم الجمعة. وبلغ الإسترليني 1.2541 دولار مرتفعا 0.4 بالمئة.