العالم اليوم - بالصور.. طائرات مسيّرة للجيش الأوكراني "تصنع في مطبخ"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. طائرات مسيّرة للجيش الأوكراني "تصنع في مطبخ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 12:24 مساءً - أظهرت صور طائرات مسيّرة يتم تصنيعها في مطبخ، قبل التبرع بها للجيش الأوكراني بهدف استخدامها في الحرب المستمرة ضد روسيا.

وحسب صور وكالة "رويترز"، يظهر الشبان دينيس وياو وأوجين، وهم من رواد الأعمال، وهو يجمعون طائرات مسيّرة من نوع FPV في مطبخ خاص، من أجل منحها للجيش الأوكراني.

وأوضحت الوكالة أن الصور ملتقطة في أحد منازل العاصمة الأوكرانية كييف.

وباتت المسيّرات سلاحا مهما في الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، بين روسيا وأوكرانيا.

ويتبادل البلدان هجمات بالطائرات المسيّرة، تستهدف في الأساس البنى التحتية للطاقة، فضلا عن القواعد العسكرية.

تقدم روسي

وتواجه القوات الأوكرانية التي تفتقر إلى الرجال والذخيرة، تقدما روسيا بطيئا منذ أن سيطرت موسكو على مدينة أفدييفكا في فبراير.

وقال رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الأحد، إن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عدة.

وجاء في منشور للجنرال سيرسكي على "فيسبوك"، أن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".

وتنتظر أوكرانيا حاليا وصول شحنة طال انتظارها من المساعدات العسكرية الأميركية، التي يقول مسؤولون إنها ضرورية لصد الهجمات الروسية.