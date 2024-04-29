فرنسا: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - قال ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الاثنين، إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدمًا.

وأضاف "سيجورنيه": "الأمور تمضي قدمًا لكن عليك دائمًا أن تكون حذرًا في هذه المناقشات والمفاوضات.. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى، عقد مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس، اليوم الاثنين، بالقاهرة.

وقال سامي أبو زهري، أحد المسؤولين في حركة حماس، إن وفدًا من الحركة غادر إلى مصر؛ لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد.

وأضاف سامي أبو زهري: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".

ويزور "سيجورنيه" العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر أن يلتقي وزراء آخرين من دول عربية وغربية، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.