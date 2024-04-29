العالم اليوم - "هيدروجين عُمان" توقع على اتفاقيتين بقيمة 11 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 04:25 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء العمانية، الإثنين، أن شركة هيدروجين عُمان وقعت على اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار بإجمالي استثمارات يبلغ 11 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أنه عقب توقيع الاتفاقيتين بين هيدروجين عمان وتحالف مجموعة إي دبي اف وشركة باور وشركة يامنة، سيصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنة عُمان بحلول عام 2030 إلى 1.38 مليون طن سنويا.

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