بريطانيا تكشف تفاصيل مقترح الهدنة المقدم لحماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 07:28 مساءً - أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، أن المقترح المقدّم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يومًا والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال كاميرون في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن هناك "عرضًا سخيًّا للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الرهائن" الإسرائيليين في غزة، آملًا أن تقبل به حركة حماس.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.