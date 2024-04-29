إنقاذ الطفولة الدولية: خان يونس أصبحت "مدينة أشباح"قالت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن خان يونس، "ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة"، التي كانت موطنا لأكثر من 200 ألف شخص قبل العدوان، أصبحت الآن "مدينة أشباح".

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، اليوم، عقب زيارة بعثة تقييم للمنطقة في 25 أبريل الحالي، أن كل مبنى شاهده أعضاء البعثة كان "إما متضررا بشدة أو أنقاضا على الأرض"، مع عودة "بعض الأشخاص لحماية ما تبقى من ممتلكاتهم ومتاع".

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا" قد لاحظا نفس مشاهد الدمار الشامل خلال زيارة منفصلة إلى مدينة غزة.

ووفقا لتقييم مؤقت أجراه البنك الدولي، فإن أكثر من 60% من المباني السكنية وما يقرب من 80% من المرافق التجارية قد تضررت أو دمرت في غزة بين أكتوبر 2023 ويناير 2024، مع تركز 80% من إجمالي الأضرار في محافظات غزة، وشمال غزة، وخان يونس.

ونوهت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية إلى أنها لاحظت العديد من الأطفال الذين كانوا يسيرون "بمفردهم" في الشوارع المدمرة، وعلى مقربة خطيرة من المباني المدمرة أو شبه المدمرة، حيث كان العديد منهم يحملون حاويات ثقيلة، يحتمل أن تكون مليئة بالمياه.