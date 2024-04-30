العالم اليوم - موزاييك تخطط لبيع حصتها في شركة فوسفات لمعادن السعودية

انتم الان تتابعون خبر موزاييك تخطط لبيع حصتها في شركة فوسفات لمعادن السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:21 مساءً - ذكرت شركة موزاييك لصناعة الأسمدة، الثلاثاء، إن شركة التعدين السعودية الرائدة "معادن" ستستحوذ على حصة الشركة ومقرها الولايات المتحدة في مشروع مشترك لإنتاج الفوسفات من خلال طرح أسهم تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.

وستصدر معادن نحو 111 مليون سهم لشراء حصة تبلغ 25 بالمئة تمتلكها موازييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهي مشروع مشترك بين موزاييك ومعادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وفي فبراير، قالت موزاييك إن الكثير من مكاسبها من الشركة يذهب لتقليل حجم الديون وإن الاستثمار في المشروع المشترك لم يكن في صدارة أولوياتها.

وقلصت شركة الفوسفات إنتاجها بعد انخفاض أسعار الأسمدة العام الماضي بسبب تراجع الطلب من الأسواق الرئيسية.

ومن المتوقع إكمال الصفقة بحلول نهاية العام الجاري.