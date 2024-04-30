العالم اليوم - حدثت قبل 4 سنوات.. ترامب يتحدث عن "تجربته السيئة" مع نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر حدثت قبل 4 سنوات.. ترامب يتحدث عن "تجربته السيئة" مع نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:21 مساءً - وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كلمات قاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه تعهد بـ"حماية إسرائيل" إذا أعيد انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم"، إن "أحداث السابع من أكتوبر حدث في عهد نتنياهو"، الذي تعرض لانتقادات لفشله في منع هجوم حماس.

وأضاف المرشح الرئاسي الجمهوري: "يمتلكون (في إسرائيل) المعدات الأكثر تطورا، لقد كان لديهم كل شيء لوقف الهجوم، والكثير من الناس كانوا على علم بالأمر (الهجوم)، لكن إسرائيل لم تكن على علم به، وأعتقد أن نتنياهو يلام بشدة على ذلك".

ويقول ترامب أيضا إن لديه "تجربة سيئة" مع نتنياهو، متهما إياه بالانسحاب من العملية الأميركية لقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وأضاف: "فجأة، قيل لنا أن إسرائيل لا تفعل ذلك. لم أكن سعيدا بذلك. كان ذلك شيئا لم أنساه أبدا".

وردا على سؤال حول وزير حكومة الحرب بيني غانتس، وصفه ترامب بأنه "جيد"، لكنه لم يقل إنه يفضل العمل معه على نتنياهو.

وأضاف: "هناك بعض الأشخاص الجيدين جدا الذين تعرفت عليهم في إسرائيل، الذين يمكنهم القيام بعمل جيد".

ويقول ترامب إن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كان رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف: "لم يكن لدينا إرهاب، وتخلصنا من داعش بنسبة 100 بالمئة، والآن بدأ التنظيم في العودة".

وبالانتقال إلى الرهائن، يخمن ترامب، من دون تقديم أي دليل، أنه "لم يتبق سوى عدد قليل جدا من الرهائن. لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص قادرون أو حتى راغبون في الاعتناء بالناس كمفاوضات"، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى المفاوضين الإسرائيليين أو حماس.

وأضاف ترامب إن التوصل إلى حل الدولتين أصبح الآن "أصعب كثيرا"، وأن عددا أقل من الناس يؤيدون الفكرة.

ويعتقد ترامب أن الجمهور الإسرائيلي يدعمه بأغلبية ساحقة.

وقال: "لقد كنت مخلصا جدا لإسرائيل، وأكثر ولاء من أي رئيس آخر، لقد فعلت من أجل إسرائيل أكثر من أي رئيس آخر. نعم، سأحمي إسرائيل".