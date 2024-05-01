نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: لولا دعم واشنطن لما تجرأ نتنياهو على الإبادة الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الدعم الأمريكي "المنحاز وغير الأخلاقي" لإسرائيل دفع نتنياهو للتجرؤ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي واستكمال الحرب.

وقال أبو ردينة ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الحرب مستمرة، وإن اجتياح رفح سيتم قريبا: "لولا الدعم الأمريكي المنحاز وغير الأخلاقي لصالح الاحتلال، لما كان نتنياهو تجرأ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية أثبت أن واشنطن أصبحت شريكا لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا، وتتحمل المسؤولية كاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية".

وأشار أبو ردينة إلى أن "الإدارة الأمريكية مطالبة بالتدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف جرائمها، وفي مقدمتها منع الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جدا على المنطقة بأسرها والعالم".

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على ضرورة "تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية، وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال".

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في اجتماع مع عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة القدس: "سندخل إلى رفح وسنقضي على كتائب "حماس" هناك وهذا سيحدث باتفاق أو بدونه".

وأضاف: "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك - باتفاق أو بدونه، لتحقيق النصر الشامل".

وركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعا كبيرا في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن من الممكن تأجيل اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

هذا وقد أعلنت حركة "حماس" أمس الجمعة، أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.