العالم اليوم - وثيقة داخلية: إدارة بايدن تدرس استقبال لاجئين من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 02:18 صباحاً - تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جلب بعض الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وفقًا لوثائق الحكومة الفيدرالية الداخلية التي حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية.

ماذا في الوثائق؟

وفي الأسابيع الأخيرة، تظهر الوثائق أن كبار المسؤولين في العديد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية ناقشوا التطبيق العملي للخيارات المختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أفراد عائلات مباشرين من المواطنين الأميركيين أو المقيمين الدائمين.

ويتضمن أحد هذه المقترحات استخدام برنامج قبول اللاجئين التابع للولايات المتحدة منذ عقود للترحيب بالفلسطينيين الذين تربطهم علاقات بالولايات المتحدة والذين تمكنوا من الفرار من غزة ودخول مصر المجاورة، وفقًا لوثائق التخطيط المشتركة بين الوكالات.

وتظهر الوثائق أن كبار المسؤولين الأميركيين ناقشوا أيضًا إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين إذا كان لديهم أقارب أميركيين.

وبحسب "سي بي إس نيوز"، ستتطلب هذه الخطط التنسيق مع مصر التي رفضت حتى الآن استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة.

وأولئك الذين يجتازون سلسلة من فحوصات الأهلية والفحوصات الطبية والأمنية سيكونون مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة مع وضع اللاجئ، والذي يوفر للمستفيدين الإقامة الدائمة ومزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن وطريقًا للحصول على الجنسية الأميركية.

كيفية الحصول على اللجوء

وللتأهل لدخول الولايات المتحدة كلاجئ، يجب على المتقدمين إثبات أنهم يفرون من الاضطهاد بناءً على عوامل معينة، مثل جنسيتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية.

وفي حين يمكن لبعض الفلسطينيين أن يقولوا إنهم يفرون من قمع حماس، يمكن للآخرين أن يعتبروا الجيش والحكومة الإسرائيلية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والمتلقية للمساعدات الأمريكية، مصدر اضطهاد.

تحول سياسي كبير

ستشكل المقترحات الخاصة بإعادة توطين بعض الفلسطينيين كلاجئين ستشكل تحولاً في سياسة الحكومة الأميركية وممارساتها طويلة الأمد.

فمنذ بدايته عام 1980، لم يتمكن برنامج اللاجئين الأميركي من إعادة توطين الفلسطينيين بأعداد كبيرة.

على مدى العقد الماضي، أعادت الولايات المتحدة توطين أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من العنف والحرب في جميع أنحاء العالم، من بينهم أقل من 600 فلسطيني.

وفي السنة المالية 2023، استقبلت الولايات المتحدة 56 لاجئًا فلسطينيًا، أو 0.09% من أكثر من 60 ألف لاجئ أعيد توطينهم خلال تلك الأشهر الـ 12، وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية.

تحد لبايدن

وفي حين أن العديد من الديمقراطيين من المرجح أن يدعموا هذه الخطوة، فإن قبول الفلسطينيين كلاجئين قد يؤدي إلى المزيد من التحديات السياسية لإدارة بايدن فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وقد كشف الصراع بالفعل عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، وأثار احتجاجات ضخمة في حرم الجامعات ومجتمعات منقسمة في جميع أنحاء أمريكا.

وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، حتى لو كانت على نطاق صغير، يمكن أن تثير انتقادات من الجمهوريين، الذين سعوا إلى إثارة المخاوف بشأن الهجرة والمعابر غير القانونية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما سيحدد القضايا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

بعد فترة وجيزة من هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس وبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، قال كبار الجمهوريين، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترحب باللاجئين الفلسطينيين، زاعمين أنهم معادون للسامية ويشكلون خطرًا محتملاً على الأمن القومي.

في السنوات الأخيرة، زادت إدارة بايدن بشكل كبير من إعادة توطين اللاجئين، والتي انخفضت إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وحدد المسؤولون الأمريكيون هدفًا يتمثل في قبول ما يصل إلى 125 ألف لاجئ في السنة المالية 2024، التي تنتهي في نهاية سبتمبر.