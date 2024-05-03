روسيا تعلن القضاء على 930 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، القضاء على 930 جنديا أوكرانيا ،خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد التقرير اليومي للدفاع الروسية، عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية صد الهجمات الأوكرانية على جبهات القتال المختلفة والقضاء على 930 جنديا أوكرانيا.
وأضافت، أنه تم أيضا، تدمير قاذفتين من راجمات الصواريخ ، وورشة لإنتاج الصواريخ والذخيرة، وإسقاط 25 طائرة بدون طيار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم، سيطرة قواتها بالكامل على بلدة /بيرديتشي/ في مقاطعة /دونيتسك/ شرقي أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.
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