العالم اليوم - إصابة 8 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مشارف دمشق

انتم الان تتابعون خبر إصابة 8 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مشارف دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

كما أسفر الهجوم عن وقوع خسائر مادية بحسب مصدر عسكري سوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري: "حوالي الساعة 05 : 22 تاريخ 5/2 /2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية."

وقالت شبكة "السويداء 24" إن هناك حركة كثيفة لسيارات الإسعاف باتجاه الموقع المستهدف شرقي طريق دمشق السويداء، وهو بناء مدرسة أمن الدولة، وتشير المعلومات إلى أن قصفاً إسرائيلياً طاله بثلاث صواريخ.

يأتي هذا في الوقت الذي قال مصدر من جماعة موالية لإيران، تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، إن مسلحين شنوا هجوما على هدفين في إسرائيل بصواريخ كروز من طراز الأرقب انطلاقا من الأراضي العراقية.

وأضاف المصدر إن الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف تل أبيب من قبل الجماعة في العراق.

