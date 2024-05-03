العالم اليوم - أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية

انتم الان تتابعون خبر أوستن: لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 08:22 صباحاً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الخميس، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على قوات أميركية في غزة، لكنه أضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العسكريين.

وقال لويد أوستن في مؤتمر صحفي "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".

وأضاف "ومع ذلك... هذه منطقة قتال ويمكن أن تحدث عدة أمور، وستحدث عدة أمور"، وفقا لرويترز.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأميركي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام رغم الأحوال الجوية السيئة التي تعرقل الاستعدادات.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كشفوا، الخميس، أنه سيتم تشغيل الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأميركي قبالة سواحل غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ما لم يحدث تأخير بسبب الطقس.

وأضاف المسؤولون في حديث لعدد من الصحفيين، أنه "من المحتمل" أن تبدأ المساعدات في التدفق إلى قطاع غزة بدءاً من يوم الجمعة، مما يعني أن المساعدات قد تصل في فترة أقرب مما كان متوقعا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرصيف البحري سيكون جاهزا خلال أسبوع من الآن.

ودعت الولايات المتحدة كلا من إسرائيل وحماس إلى ضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة، بعدما هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن قبل أن يقوم مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها.