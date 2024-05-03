العالم اليوم - أسهم أوروبا تصعد بفضل نتائج البنوك ومكاسب قطاع التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 12:24 مساءً - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، وسط حالة من الابتهاج بين المستثمرين بمجموعة من النتائج القوية لبنوك فرنسية من بينها سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول، في حين تلقى قطاع التكنولوجيا دعما بفضل نتائج قوية أعلنتها أبل علاوة على عملية إعادة شراء غير مسبوقة للأسهم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب انخفاض أسبوعي، مع مكاسب في مؤشر البنوك تجعله من أكبر الرابحين بين القطاعات.

وقفز سهم سوسيتيه جنرال 5.5 بالمئة بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي دخل الربع الأول، في حين صعد سهم كريدي أجريكول 3.7 بالمئة بعد قفزة بنحو 55 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بما يفوق التوقعات. وارتفع المؤشر الفرنسي 0.2 بالمئة.

وكان مؤشر شركات التكنولوجيا أكبر الرابحين إذ صعد 0.9 بالمئة مدعوما بتجاوز شركة أبل نتائج وتوقعات الربع الثاني فضلا عن كشفها عن برنامج غير مسبوق لإعادة شراء الأسهم.

وانخفض سهم غلينكور 1.8 بالمئة بعدما ذكرت رويترز أن شركة التعدين تدرس الاستحواذ على أنجلو أميركان.