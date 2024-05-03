العالم اليوم - 641 مليون درهم أرباح مجموعة NMDC في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 01:21 مساءً - أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC)، عن نتائجها المالية، ومشاريعها الجديدة للربع الأول من العام 2024، مع تحقيق معدلات نمو استثنائية في الإيرادات بنسبة 67 بالمئة وصافي الأرباح بنسبة 112 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

كما، أعلنت المجموعة إطلاق مشاريع جديدة والبدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية تعكس قدرتها التنافسية المحلية والعالمية.

ووصلت إيرادات مجموعة NMDC خلال الربع الأول من العام 2024، إلى 5.342 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 67 بالمئة مقارنة بإيرادات المجموعة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت إلى 3.208 مليارات درهم، ليكون حجم النمو في إيرادات المجموعة بقيمة 2.134 مليار درهم.

وحظي صافي الأرباح للمجموعة خلال الربع الأول من العام 2024 بنمو مضاعف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، حيث وصلت قيمة أرباح المجموعة إلى 641 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 112 بالمئة مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2023، والتي وصلت قيمتها إلى 303 ملايين درهم، أي ما يعادل أكثر من ضعف إجمالي صافي الأرباح للمجموعة، ما يعكس الأداء القوي والتوسع الاستراتيجي للمجموعة في مشاريع جديدة.

وارتفعت قيمة أصول المجموعة في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 22.959 مليار درهم، مقارنة بـ 20.847 مليار درهم في العام 2023، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 10 بالمئة وبقيمة 2.112 مليار درهم.