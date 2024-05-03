العالم اليوم - بتهمة الاحتيال.. القضاء يلاحق وزيرة السياحة في إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر بتهمة الاحتيال.. القضاء يلاحق وزيرة السياحة في إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 08:22 مساءً - اتُهمت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش بتهمة الاحتيال عن طريق التربح من وظيفتها، مما وجه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو.

وقال ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، الجمعة، إنهم يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من الأفراد الآخرين.

وعملية الاحتيال، بسحب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قد جاءت على حساب وكالة التأمين الاجتماعي الوطنية الإيطالية، في قضية قالوا إنها شملت 13 موظفًا.

ورفض سانتانش التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزارة السياحة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سانتانش قد نفت في السابق هذه المزاعم.