نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي السابق في المستشفى بسبب عدوى جلدية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم أمس الأحد أنه دخل إلى مستشفى في مدينة ماناوس الشمالية للعلاج من عدوى جلدية.

وكتب الزعيم اليميني المتطرفي البالغ 69 عاما، على منصة إكس «أنا في مستشفى سانتا جوليا في ماناوس. لديّ الحُمْرَة. ليس هناك موعد محدد للخروج من المستشفى».

الحُمرة عدوى بكتيرية تتميز بالتهاب الجلد، وغالبا ما تظهر بقعة حمراء مؤلمة على الساقين وأحيانا على الوجه، مصحوبة بحمى.

وقال مستشفى سانتا جوليا في بيان أمس الأحد إن بولسونارو «دخل صباح أمس (السبت) بسبب إصابته بالجفاف وبالتهاب جلدي».

ووصل الرئيس السابق (2019-2022) إلى ماناوس، عاصمة منطقة الأمازون البرازيلية، الجمعة، لدعم النائب ألبرتو نيتو، المرشح لمنصب عمدة ماناوس في ولاية أمازوناس.

ومع اقتراب الانتخابات البلدية في أكتوبر، يتنقل الرئيس السابق في أرجاء البلاد دعما لمرشحي حزبه.