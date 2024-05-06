نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دول العالم ترفض تهجير أهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية الأمريكي أتتوني بلينكن، من التهجير القسري للفلسطينيين، في قطاع غزة، خلال زيارته إلى القاهرة.

وأعلنت فرنسا، دعمها التام لموقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء سابق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي سيتفان سيجورنيه تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وشددت بريطانيا، على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأكدت بريطانيا، رفضها أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك حسب منشور للخارجية البريطانية عبر منصة إكس.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رفض برلين تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما حذرت من تهجيرهم إلى أي مكان.