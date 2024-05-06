العالم اليوم - الرياضة في عمر الـ55 تحقق أهدافها بشكل جيد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 05:18 مساءً - قالت دراسة أسترالية حديثة إن أفضل عمر للسيدات للمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لدى النساء، بعد سن الخمسين، حيث يتمتعن بصحة جسمية وعقلية قوية.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس ون" العلمية إلى أن النشاط البدني للمرأة قد يكون من أفضل الأشياء التي تحافظ من خلاله على صحتها طوال حياتها، خاصة وأنه يدعم الحالة النفسية للمرأة، ويعزز من مناعة جسمها تجاه المشكلات الصحية التي عادة ما تكثر وترتبط بالتقدم في السن.

وفي تعليقها على الموضوع، تقول مدربة اللياقة البدنية، دانيا الحاج لبرنامج "الصباح" على "دوت الخليج":