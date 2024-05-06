نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايدن يطلب من نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم "فورا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بادين طلب من الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة على الفور.

وقال بيان للبيت الأبيض بعد المكالمة:

- نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا للمساعدات الإنسانية في اتصال هاتفي مع نتنياهو اليوم الاثنين.

- بايدن عاود التأكيد على "موقفه الواضح" بشأن رفح في الاتصال مع نتنياهو.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن المصادر أن بايدن طلب بإعادة فتح المعبر الذي تم إغلاقه يوم الأحد بعد هجوم لحماس على موقع قريب للجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وأوضح الموقع أن بايدن ونتانياهو تحدثا على الهاتف لمدة 30 دقيقة، حيث ناقشا مفاوضات صفقة الرهائن واستعدادات إسرائيل لغزو بري في رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى إن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح المجاورة لكرم أبو سالم.

ولاحقا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية "منع مرور المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، عقب سقوط صواريخ قرب المنطقة.

التصعيد في رفح

ويسعى بايدن إلى إنقاذ صفقة الرهائن المتوقفة منذ فترة طويلة بين إسرائيل وحماس وتجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني.

وتم اتخاذ قرار البدء بإجلاء المدنيين الفلسطينيين بعد انتهاء المحادثات بين وفد حماس والوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة دون تحقيق أي تقدم.

وبدأت إسرائيل يوم الإثنين بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من الأجزاء الشرقية من رفح القريبة من الحدود الإسرائيلية، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن وزير الدفاع يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن بضرورة التحرك في رفح بسبب رفض حركة حماس مقترحات إطلاق سراح المحتجزين في غ