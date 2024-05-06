"كادوريم " صهر زين العابدين يخوض الانتخابات الرئاسية في " تونس"

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أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء من الترقب يعيش الشعب التونس داخل جمهورية تونس وخارجها حالة من الترقب والانتظار لاجراء الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة 2024، وهي الانتخابات الرئاسية الـ12 في تونس والـ3 بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الـ8 في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات

"متي يتم اجراء الانتخابات في تونس"

أكد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في سبتمبر أو أكتوبر 2024.

"من له حق الترشح "

التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع.

ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة.

يقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ.

ويُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.

يُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحِين على الأغلبيّة المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.

مفاجأة ترشيح "كادوريم"

أكدت مصادر مقربة من مغنى الراب كريم الغربي والمعروف بكادوريم، إنه يفكر حاليا في الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقرر اجراؤها في الاشهر القليلة المقبلة مضيفا إنه يحمل علي عاتقه مسئولية تجاه اهالي بلاده.

واضافت المصادر أن كادوريم سيخوض الانتخابات الرئاسية بعد مطالبة الكثير من المواطنين التونسيين والمقربين منه بخوض الانتخابات كما إنه تم اجراء استطلاع في الشارع التونسي عن اقرب المرشحين للرئاسة والذي تفوق فيه كادوريم عن عدد من المرشحين المحتملين وكان من الثلاثة الاوائل في الاستطلاع.

واضافات المصادر ان كادوريم أنخرط في العمل التطوعي والخيري في تونس منذ فترة كبيرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين من الشعب التونسي.

"سعيد لم يعلن خوضه للانتخابات"

وحتي الآن لم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد نيته لترشح لولاية ثانية مؤكدا أن الترشح ليس طموحا له وهي مسألة لا تشغله حاليا وستطرح في وقتها.

"الانتخابات في موعدها"

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستتم في موعدها.

وكان قد أصدرت الرئاسة التونسية في وقت سابق بيان أكد أن الرئيس قيس سعيد يحترم كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.

وأن سعيد أكد أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية"، لافتا إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم "يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة".

"من هو كادوريم"

-مغنى الراب كريم غرابى والمعروف بكادوريم، وكادوريم تونسي هاجر إلى فرنسا وعمره 15 عاما، بدأ مشواره كلاعب كرة قدم في ألمانيا قبل أن يتجه إلى كتابة الأغاني، وفي 2004 بدأ مسيرته مع أغاني الراب.

-عام 2012 طرح كليب أغنيته "NUMBER 1 "، ورشح عنها لجائزة MTV كأفضل مطرب بالشرق الأوسط، وعام 2015 حصل على جائزة أفضل مطرب هيب هوب، وقدم عدة أغانٍ، منها "القيصر" ودويتو مع سنوب دوج مغني الراب العالمي.

-قدم بمصاحبة نجم الكرة البرازيلية رونالدينهو، أغنية كأس العالم "أو لا لا" لدعم المنتخبات العربية.

-عين المغني كادوريم سفيرا عالميا للنوايا الحسنة من قبل منظمة "إمسام" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030. كأول مغني راب عربي في المنظمة.

-انخرط في أعمال تطوعية وساهم في ترميم وبناء عدد من المستشفيات واطلق عدد من المبادرات لمساعدة المحتاجين والفقراء

- كان صهر الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي