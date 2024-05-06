العالم اليوم - فيديو.. فرحة عارمة في غزة بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. فرحة عارمة في غزة بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 08:22 مساءً - عمت أجواء البهجة تخللها إطلاق النار في الهواء بمدينة رفح جنوبي غزة فور إعلان حركة حماس على مقترح التهدئة.

وتم تداول صور من دير البلح وسط قطاع غزة لاحتفالات الفلسطينيين بموافقة حماس على وقف إطلاق النار في القطاع.

ومساء الاثنين، أبلّغت حركة حماس قطر ومصر موافقتها على مقترحهما من أجل هدنة في قطاع غزة، وفق ما ذكر بيان صدر عنها.

وجاء في البيان أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماسإسماعيل هنية أجرى الاثنين "اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.