عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت معلومات حول تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كانت قناة القاهرة الإخباربة، أفادت بتبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وكان علق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول استمرار عملية رفح رغم موافقة حماس على الورقة المصرية للوصول لهدنة، قائلًا: "كجزء من الشعب الفلسطيني والقيادة، أولويتنا وقف شامل للعدوان. كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار يسقط نحو 100 شهيد ويزيد من عدد الجرحى والتدمير الذي يصيب الناس، وسنستمر في العمل من أجل ذلك بكل السبل التي تؤدي لذلك."

وأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة “أون” قائلًا: "ما أخشاه أن إسرائيل ستستمر في الهجوم على رفح والاستمرار في مخططها، لأن هدفها يتجاوز الحصول على الأسرى أو القضاء على حماس، فالهدف الرئيسي هو القضاء على الدولة الفلسطينية وإجتثاث الوجود الفلسطيني من القطاع."

وجدير بالذكر أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحَّب، يوم الاثنين، بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وموافقة حركة "حماس" عليه، معربًا في بيانٍ رسميِّ عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.