العالم اليوم - 27.3 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 27.3 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:24 صباحاً - تراجعت أرباح عملاقة النفط السعودية "أرامكو" في الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.4 بالمئة لتصل إلى حوالي 102.3 مليار ريال (27.3 مليار دولار)، مقارنة مع 119.54 مليار ريال (31.88 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023، ولتأتي أسوأ من التوقعات التي قدرت أرباحها الفصلية بنحو 28.3 مليار دولار.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع الأرباح بـ 10 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 106 مليار ريال (حوالي 28.3 مليار دولار).

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق الأسهم السعودية "تداول" واطلعت عليه دوت الخليج، أن السبب وراء تراجع الأرباح الصافية يعود في المقام الأول نتيجة لانخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبحسب نتائج الأعمال، فقد تراجعت إيرادات أرامكو في الربع الأول بنحو 3.6 بالمئة إلى 402 مليار ريال (حوالي 107.21 مليار دولار)، مقارنة مع 417.46 مليار ريال (111.32 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023.

وعلى أساس فصلي، تراجعت الإيرادات الفصلية للشركة بنحو 1.7 بالمئة، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 2 بالمئة.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024، وتوزيع 40.41 مليار ريال أرباح مرتبطة بالأداء، بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023، ليصل بذلك اجمالي التوزيعات إلى 116.51 مليار ﷼.

وكانت أرباح "أرامكو" قد سجلت تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 18 بالمئة إلى 103 مليار ريال مع انخفاض الإيرادات وذلك بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

يذكر أن "أرامكو" تقوم حالياً بتوزيع 116.5 مليار ريال في كل ربع على مدى 2024، بما يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بنحو 76 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء والبالغة 40.4 ملیار ريال.