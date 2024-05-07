العالم اليوم - احتياطي النقد الأجنبي المصري يرتفع لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مايو 2024 05:18 مساءً - ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام، مستفيدا من صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، ساهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق. ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020 عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ حوالي 45.5 مليار دولار.

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