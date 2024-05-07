ضابط بريطاني: الأسلحة الروسية مصممة لإسقاط مقاتلات مثل ”إف-16”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:31 مساءً - قال الضابط السابق بالجيش البريطاني جاستن كرامب لشبكة "سي إن نيوز" إنه تم تصميم أنظمة الأسلحة الروسية لإسقاط طائرات مثل مقاتلات "إف-16".

ووفقا لكرامب، فإن مهاجمة الطائرات الروسية بمقاتلات "إف-16" سيكون أمرا صعبا للغاية بسبب صواريخ جو-جو الروسية بعيدة المدى".

وأضاف: "سيتعين عليهم (القوات المسلحة الأوكرانية) العمل بجد لإيجاد مهام مناسبة، لأن الأنظمة الروسية مصممة لإسقاط مثل هذه المقاتلات".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون قد أكد أن الدول الغربية لن تزود أوكرانيا بمقاتلات "إف -16" وحسب بل وبجميع مستلزماتها والأسلحة الخاصة بها.

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة بدأت عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها سيصل إلى كييف في غضون أيام.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين حذر من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.