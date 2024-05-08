بيسكوف: روسيا أطلقت العملية العسكرية الخاصة لحماية الأجيال القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة لحماية نفسها والأجيال القادمة وحماية البنية الأمنية في القارة من تهديدات الناتو وأوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "لقد أطلقنا العملية العسكرية الخاصة منذ عامين لتحقيق أهدافنا، لحماية أنفسنا والأجيال القادمة، لحماية البنية الأمنية في هذه القارة في مواجهة التهديدات القائمة الصادرة من أوكرانيا، والنابعة من حلف شمال الأطلسي وما إلى ذلك".

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة سوى ذلك.