نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرجاء محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرجأت القاضية الناظرة في احتفاط دونالد ترامب بوثائق سرية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أجل غير مسمّى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في هذه القضية.

وكان مقرّرًا أن تبدأ المحاكمة في 20 مايو في فلوريدا، لكنّ القاضية آيلين كانون قالت إنّ هذا الأمر غير ممكن نظرًا إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدّمة للمحكمة.

ويمثّل إرجاء المحاكمة انتكاسة كبيرة للمدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهام لترامب.

وبهذا القرار يصبح من غير المرجّح أن يتمّ النظر في هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد أقلّ من ستّة أشهر والتي سيخوضها ترامب مرشحًا عن الحزب الجمهوري.

وسعى محامو ترامب إلى تأجيل القضايا الجنائية العديدة الملاحق بها إلى ما بعد الانتخابات.

وفي حال فاز ترامب (77 عامًا) بالانتخابات الرئاسية فمن المحتمل أن يتمّ إسقاط التّهم الفدرالية الموجّهة ضدّه.

ويحاكم ترامب حاليًا في نيويورك بتهم تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعه مبلغًا ماليًا لنجمة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

وفي يونيو، دفع ترامب ببراءته في فلوريدا من الاتهامات الفدرالية الموجهة إليه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.