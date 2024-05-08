العالم اليوم - أكبر تحديث لأجهزة "الآيباد".. ماذا كشفت أبل؟

انتم الان تتابعون خبر أكبر تحديث لأجهزة "الآيباد".. ماذا كشفت أبل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 02:18 مساءً - في أكبر تحديث لأجهزتها اللوحية، كشفت شركة "أبل"، عملاق صناعة التكنولوجيا الأميركية، عن أحدث طرازات سلسلة الآيباد.

وفي حدث خاص أقيم في العاصمة البريطانية لندن، عززت أبل أجهزتها اللوحية بتقنيات جديدة وتحسينات إضافية، فقد أزاحت الستار عن أجهزة "الآيباد برو"، التي تم تزويدها بشريحة "إم 4" الثورية، حسب ما تقول الشركة الأميركية العملاقة.

كما جرى الكشف عن سلسلة "الآيباد أير"، التي تضمنت شريحة "إم 2" والقلم "أبل بنسل برو"، فضلا عن إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة "ماجيك كيبورد"، مما يرفع كفاءة الأجهزة بشكل ملفت.

في هذا الصدد، قال محرر شؤون التكنولوجيا في "دوت الخليج"، محمد عنتر: