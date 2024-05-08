نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كينيدي جونيور يوجه رسالة للعسكريين الغربيين عن تصعيد خطير في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة روبرت كينيدي جونيور أن الوضع في أوكرانيا على وشك حدوث تصعيد خطير.

وكتب كينيدي جونيور على منصة "إكس": "هل يفهم الإمبرياليون العسكريون في واشنطن وأتباعهم في أوروبا الخطر الذي يجلبونه على أنفسهم؟".

وأشار إلى تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول الهجمات على الأراضي الروسية، والإرسال السري لصواريخ ATACMS إلى أوكرانيا، وظهور عدد متزايد من التقارير حول مستشاري ومدربي "الناتو" في أوكرانيا، وإعلان روسيا عن مناورات تدريبية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. فيما أكدت موسكو أن ذلك لن يعرقل العمليات العسكرية في دونباس ولن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام.