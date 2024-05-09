80 ألف شخص فروا من رفح في 3 أيام

80 ألف شخص فروا من رفح في 3 أيامأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، عن فرار حوالي 80 ألف شخص من /رفح/ خلال ثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان على منصة /إكس/، "منذ تكثفت عمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في /رفح/ في السادس من مايو الجاري، فر حوالى 80 ألف شخص من رفح بحثا عن مكان آخر للجوء إليه"، محذرة من أن "خسائر هذه العائلات لا تحتمل في ظل عدم وجود مكان آمن".

وصعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وبدء هجوما على مدينة رفح ومحيطها جنوبي غزة التي تؤوي قرابة 1.2 مليون شخص، معظمهم من النازحين من مناطق أخرى في القطاع وفقا للأمم المتحدة.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ سبعة أشهر، عن استشهاد 34904 فلسطينيين، وإصابة 78514 آخرين، علاوة على آلاف المفقودين.