العالم اليوم - نجم مغربي "يفترس" أستون فيلا.. ويتأهل لنهائي أوروبي

انتم الان تتابعون خبر نجم مغربي "يفترس" أستون فيلا.. ويتأهل لنهائي أوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 09:24 مساءً - يعتبر نادي أستون فيلا من أكثر الأندية الإنجليزية تألقا هذا الموسم، حيث يقترب الفريق من حجز المركز الرابع، والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن في بطولة "كونفرنس ليغ"، انهار الفريق الإنجليزي تماما أمام تألق لاعب مغربي سجل بهم 5 أهداف كاملة.

هذا اللاعب هو أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، الذي أخرج أستون فيلا من نصف نهائي بطولة "كونفرنس ليغ" الأوروبية، بعد تسجيله 3 أهداف في الذهاب وهدفين في الإياب.

وبعد الانتصار 4-2 في الذهاب، لم يتردد أولمبياكوس في القضاء على أستون فيلا ليلة الخميس، بنتيجة 2-0، بفضل المهاجم المغربي المخضرم.

ابن مدينة الدار البيضاء سجل الهدف رقم 32 له هذا الموسم، في جميع المسابقات، ليقترب من تحقيق أول لقب أوروبي في مسيرته.

يذكر أن الكعبي هو متصدر هدافي بطولة "كونفرنس ليغ" برصيد 10 أهداف، وسيواجه في النهائي مع فريقه أولمبياكوس، فيورنتينا الإيطالي.

ووضع الكعبي ضغوطات متزايدة على مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، من أجل وضعه أساسيا، وذلك بعد أن كان قد استبعده من بطولة كأس العالم 2022، قبل أن يعيد استدعاءه في أمم إفريقيا 2023.

ونجا الكعبي من زلزال تركيا المدمر العام الماضي حين كان في صفوف هاتاي سبور، لينتقل إلى السد القطري، ثم جدد مسيرته الأوروبية هذا الموسم مع أولمبياكوس.

وتُوّج أيوب الكعبي بأربعة ألقاب مختلفة، حيث حصد الدوري المغربي مع الوداد موسم 2020-2021، وكأس المغرب مع نهضة بركان موسم 2017-2018، ثم كأس الأمم الأفريقية للمحليين مع أسود الأطلس في نسختين متتاليتين عامي 2018 و2020.