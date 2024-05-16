نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يرفض تسليم التسجيل الصوتي لمحادثته مع المحقق الخاص للكونجرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يرغب في أن يسلم للكونجرس التسجيل الصوتي لمحادثته مع المحقق الخاص روبرت هور، الذي تحدث عن ضعف ذاكرة بايدن.

وقال البيت في الرسالة الموجهة إلى لجنة مختصة في الكونجرس، يوم الخميس: "نظرا لالتزام الرئيس بحماية فاعلية ونزاهة واستقلالية وزارة العدل وتحقيقاتها، فإنه قرر أن يستفيد من امتيازات السلطة التنفيذية في ما يخص التسجيلات الصوتية".

وانتقد الجمهوريون قرار البيت الأبيض عدم تسليم التسجيلات الصوتية للكونجرس، حيث اتهمت حملة المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب إدارة بايدن بـ "تسييس امتيازات السلطة التنفيذية" واستخدامها كـ "غطاء" لجو بايدن.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، إنه في غياب التسجيلات الصوتية لن يكون واضحا للمواطنين لماذا تحدث المحقق هور عن مشاكل بايدن مع الذاكرة.

وفي وقت سابق نشر نص المكالمة بين الرئيس بايدن وفريق التحقيق الذي استجوبه في قضية احتفاظ بايدن لعدد من الوثائق السرية في أحد منازله.

وقرر المحقق الخاص روبرت هور في فبراير الماضي عدم توجيه أي تهم لبايدن بنتيجة التحقيق في قضية الوثائق، معتبرا أن بايدن يعاني من "ضعف الذاكرة".

ورفض البيت الأبيض تقييمات روبرت هور بشأن حالة الرئيس بايدن، واصفا اياها بـ "المسيسة" و"غير الصحيحة".