رداً على أمريكا.. بوتين يصدر مرسوماً جديداً

رداً على أمريكا.. بوتين يصدر مرسوماً جديداًأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما يتيح التصرف بالممتلكات الأمريكية العامة والخاصة في روسيا.

وأفاد المرسوم بأن ذلك جاء بشأن الإجراءات الخاصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بروسيا والبنك المركزي الروسي جراء الأنشطة "غير الودية" للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتعلق المرسوم بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة للولايات المتحدة والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الموجودين على الأراضي الروسية، إضافة إلى الحصص في رؤوس الأموال المصرح بها للشركات الروسية والأوراق المالية وغيرها من حقوق الملكية الأخرى التابعة للولايات المتحدة في روسيا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق بالإجماع على تشريع يسمح للحكومة الأمريكية بمصادرة مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية والأوروبية من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وتقدر الأموال الروسية المجمدة بنحو ستة مليارات دولار موزعة في مختلف البنوك الأمريكية والأوروبية.

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.