لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الآن في عرفة

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أحمد جودة - القاهرة - لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الان في عرفه.. يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات، والذى يوافق اليوم التاسع من ذى الحجة، وهو يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذى الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الان في عرفه

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، الذي يصل طوله إلى 300 متر وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار.

وفي هذا اليوم العظيم ينشغل الحاج بالتلبية والذكر ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل ويتجه إلى الله- عز وجل- خاشعا متضرعا، ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعا.

يوم الوقفة الكبرى

لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الان في عرفه.. ويطلق على هذا اليوم "يوم الوقفة الكبرى"، ويقف الحاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وقال الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ عَرَفَةُ"، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويُمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء من أي موقع داخل حدود المشعر أو جبل الرحمة.

بث مباشر جبل عرفات الآن

لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الان في عرفه.. ويمكن مشاهدة الحجاج على جبل عرفات وهم يؤدون ركن الحج الأعظم، من خلال الفيديو التالي:

لماذا سمى يوم عرفة بهذا الاسم؟

لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الان في عرفه.. وهناك عدة أقوال لتسمية عرفة بهذا الاسم.. قيل إنها سُمِّيَتْ بذلك لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لتعارف الناس فيها، وقيل إن الكلمة مأخوذة من العَرْف وهو الطيب؛ كونها مُقدَّسة.

إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا هما أن أبوالبشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: "أعرفت أعرفت؟" فيقول إبراهيم: "عرفت عرفت"، ولهذا سميت عرفة- وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلُّون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيها، وصلى بها دوت الخليج.

ماذا ينبغي على المسلم أن يفعل في يوم عرفة؟

وينبغي على المسلم في يوم عرفة- التاسع من ذي الحجة- أن يكثر من الأعمال التالية:

التوبة والاستغفار: ينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالتوبة النصوح والاستغفار عن كل الذنوب والمعاصي.

ينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالتوبة النصوح والاستغفار عن كل الذنوب والمعاصي. الدعاء يوم عرفة: إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.

إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. النية الصادقة: يجب أن تكون نية المسلم صادقة في التقرب إلى الله بالدعاء والعبادة.

يجب أن تكون نية المسلم صادقة في التقرب إلى الله بالدعاء والعبادة. الإكثار من الذكر: يجب أن يُكثر المسلم من ذكر الله، خاصة التهليل والتكبير والتحميد.

يجب أن يُكثر المسلم من ذكر الله، خاصة التهليل والتكبير والتحميد. الصيام: يُستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه مسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

صيام يوم عرفة 2024

صيام يوم عرفة 2024.. ويحرص غالبية المسلمين على صيام يوم عرفة لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى فيه، وفي السطور التالية موعد آذان المغرب بصيام يوم عرفة 2024، والذي يوافق يوم غد السبت 15 يونيو.

دعاء يوم عرفة مكتوب

لبيك اللهم لبيك.. "الوقفه الكبري" بث مباشر لمناسك الحج الان في عرفه.. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية الدعاء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

دعاء النبي في يوم عرفة طويل مكتوب.. أدعية مستجابة لمحو الذنوب (رددها الآن)

وتصدر دعاء النبي في يوم عرفة محرك البحث "جوجل"، مع أذان مغرب يوم الجمعة 14 يونيو 2024، الموافق 8 ذي الحجة 1445 هـ، حيث بدأت ليلة يوم عرفة الموافق التاسع من ذي الحجة، ويتجه حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات، يؤدون هذا المنسك العظيم، ويدعون الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويرزق الخير كله.

فضل يوم عرفه

يوم عرفة يوم عظيم، أقسم الله تعالى به، وذلك مصداقًا لقول سيدنا رسول الله ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3] قَالَ: "الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ".

فضل الدعاء في يوم عرفه

وورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ سيدنا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

دعاء النبي في يوم عرفة

1- خير دعاء في يوم عرفه، هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه قَالَ: أَكْثَرُ دعاءِ سيدنا النبيّ ﷺ يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ".

2- الحمد لله الذي هدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات والأرض، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

3- اللهم لا تطو يوم عرفة علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا واعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

4- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ووالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

5- اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا.

6- اللهمّ لا تردّنا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك إلّا وقد عزت بذكرك ألسنتنا، وطهّرت من الذّنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وألوانها.

7- اللهم اقسم لي في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت...اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

8- اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولي ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

9- اللهمّ اجعل أوّل يومنا هذا فلاحًا، وآخره نجاحًا، وأوسطه صلاحًا، اللهمّ صلّ على سيدنا محمّد وآل سيدنا محمّد، واجعلنا ممّن أناب إليك فقبلته، وتوكّل عليك فكفيته، وتضرّع إليك فرحمته.

10- اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد الأمين، وقائد الغر المحجلين، وسيد الشجعان والمجاهدين، من أرسله الله رحمة للعالمين، خاتم النبيين وامام المتقين، من أخذ عن الروح الأمين، ووصفه الله بالخلق العظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الميامين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبلغ اللهم كل من صلى عليه أفضل تحية وأزكى تسليم، ولكل من قال آمين يا رب العالمين.