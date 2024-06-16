العالم اليوم - وزير الحج يعلن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 12:28 صباحاً - أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات.

وقال الربيعة في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت بمخيم الوزارة في مشعر عرفات، إن قطار المشاعر أسهم في عملية التصعيد إلى عرفات بأكثر من 20 ألف حافلة، وبمشاركة 100 ألف من منظومة التفويج (منهم 60 ألف سائق ومرشد ميداني).

وأكد أن وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة للحجيج وتقييم مستوى الخدمات المقدمة حرصا على أن يحظى الحاج بأفضل التسهيلات والخدمات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن عدد الحجاج الإجمالي في موسم حج هذا العام بلغ 1.833.164 حاجا وحاجة، قدموا من أكثر من 200 دولة، منهم 221854 ألف من داخل المملكة، ووصلت نسبة الذكور بينهم إلى 52 في المئة فيما بلغت نسبة الإناث 48 في المئة.

وأشاد الربيعة بالجهود المتميزة والاستعدادات المبكرة التي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى من النجاح من الجهات العاملة كافة بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسها حملة "لا حج بلا تصريح" بقيادة وزارة الداخلية، التي ظهرت نتائجها جلية في الحد من الحجاج غير النظاميين.