العالم اليوم - بولندا في اختبار صعب أمام هولندا بيورو 2024 بدون ليفاندوفسكي

انتم الان تتابعون خبر بولندا في اختبار صعب أمام هولندا بيورو 2024 بدون ليفاندوفسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 07:21 صباحاً - تواجه بولندا في مباراتها الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الأحد منتخب هولندا مع غياب نجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.

ويغيب اللاعب المخضرم ليفاندوفسكي (35 عاما)، والذي سجل 82 هدفا في 150 مباراة دولية، عن المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء وقد يشارك مع بولندا أمام النمسا وفرنسا ضمن المجموعة الرابعة أيضا.

وقال لاعب الوسط والقائد البديل بيوتر جيلينسكي يوم السبت بعد التدريب في هامبورغ حيث تقام المباراة "من المؤسف أن روبرت ليفاندوفسكي لا يستطيع مساعدتنا في هذه المباراة. إنه لاعب من طراز عالمي رفيع وسنفتقده. لكن سواء كنت أنا أو زملائي في الفريق، سنبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز".

من جانبه، قال المدرب ميخاو بروبيرش إن مباراته الثالثة دون ليفاندوفسكي ستمنح فرصة للاعبين آخرين للتألق خلال فترة التحول بين الأجيال في المنتخب البولندي.

وأضاف: "لا يوجد ما نخفيه، سنفتقده. لكن يتعين على اللاعبين الآخرين بذل كل ما في وسعهم للحصول على نتيجة. أتمنى أن تتاح له فرص أخرى للعب".

وبحسب بروبيرش "علينا تغيير هذا الفريق جيلا بعد جيل. سنفعل كل ما يتعين علينا القيام به كفريق للعب بشكل جيد. لن نتراجع وسنتقدم للأمام. يقول الجميع إننا سنخسر، الجميع يتجاهلوننا. لكن لدينا فريق يريد القتال".

وتفتقد بولندا، التي تأهلت للبطولة فقط بركلات الترجيح في مباراة فاصلة مع ويلز، إلى جانب ليفاندوفسكي المهاجم كارول سويدرسكي بسبب إصابة في الكاحل.

وتعاني هولندا من مشكلاتها الخاصة بسبب الإصابات إذ استبعد صانع اللعب فرينكي دي يونغ من البطولة لكنها مرشحة بقوة للفوز على بولندا.

وحول فرص المنتخب الهولندي، قال جيلينسكي "المنتخب الهولندي علامة تجارية معروفة في كرة القدم الأوروبية، إنه منتخب عظيم، ويحتل مرتبة عالية في تصنيف الفيفا، لكنني لا أعتقد أن التصنيف سيلعب مثل هذا الدور في المباراة. التصفيات المؤهلة لم تكن بالضبط ما كنا نتوقعه. الشيء الأكثر أهمية هو أننا هنا وسنفعل كل ما في وسعنا".

ومن المفترض أن تحظى بولندا بمؤازرة جماهيرية كبيرة سواء من جاليتها في ألمانيا أو من الكثير من المشجعين الذين عبروا الحدود بعضهم في قطارات خاصة بالجماهير.