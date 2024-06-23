الجبهة الشمالية على شفا حرب متعددة الجبهات (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد الجبهة الشمالية، بين الاحتلال الإسرائيلي وجنوب لبنان، توترات كبيرة مع إشارات واضحة نحو حرب بين إسرائيل وحزب الله.





وينشر دوت الخليج من خلال الفيديوجراف التالي تطورات الأوضاع على الجبهة الشمالية التي أصبحت على شفا حرب متعددة الجبهات. وجاء في الفيديو جراف، أنه حال فشل إسرائيل في غزة، سيشن الاحتلال حربا شاملة ضد لبنان. كما أن حزب الله يتخوف من سيناريو هجمات إسرائيلية جوية خاطفة، في ظل تواجد آراء داخل أحزاب المعارضة الإسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال غير مستعد للمواجهة.

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