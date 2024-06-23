مفاوض الاتحاد الأوروبي: ماكرون بتصرفاته يثير مسألة خروج فرنسا من الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - قال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا، ميشيل بارنييه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقراره حل برلمان البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، يخاطر بإثارة خروج فرنسا من الاتحاد

وأضاف بارنييه في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، إن رهان ماكرون على قدرة حزب "النهضة" الذي يتزعمه على هزيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في الانتخابات أمر محفوف بالمخاطر للغاية.

وحذر من أن زعماء الرابطة الوطنية التي تتوقع استطلاعات الرأي فوزها قد يرغبون في خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه للصحيفة: "لا أعتقد أن مارين لوبان (أحد قادة حزب التجمع الوطني) أو جوردان بارديلا (رئيس حزب التجمع الوطني) قد غيرا رأيهما، فهما ما زالا متمسكين بالآراء المناهضة لأوروبا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن الماكرونية، في إشارة منه إلى فترة ماكرون وسياسته، قد وصلت إلى نهايتها في فرنسا.

ومعلوم أنه في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في 9 يونيو في فرنسا، تقدم حزب "التجمع الوطني" اليميني بأكثر من الضعف على ائتلاف أنصار الرئيس ماكرون، حيث حصل على 31.36% من الأصوات.

وعلى خلفية نتائج الانتخابات أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على جولتين، 30 يونيو و7 يوليو.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب "التجمع الوطني"، فيما قد يحصل الائتلاف الرئاسي على أقل من 20% من الأصوات.