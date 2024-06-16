خطيب المسجد الأقصى: لن نستسلم للاحتلال.. وما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - قال خطيب المسجد الأقصى، إن "ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين".





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال مارست عمليات تضييق على المصلين فجر اليوم لتقليل أعدادهم. كما أكد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال الإسرائيلي وسيظل صامدا على أرضه. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قد أعلنت اليوم الأحد، أن 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى.

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