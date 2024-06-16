منظمة دولية: الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة تتزايد بسبب عمليات النزوح المستمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 12:35 مساءً - قالت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية، إن الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة تتزايد بسبب عمليات النزوح المستمرة.

وأضافت الجعفري، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر كافة.

وتابعت: ندعو إلى إدخال كميات كافية من الوقود لقطاع غزة، منوهة بأن القطاع يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا.

وأوضحت مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية، أن 4 مخابز فقط تعمل بقطاع غزة نظرا لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المخابز المتبقية، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من البنية التحتية في غزة.