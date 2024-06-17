جدة - نرمين السيد - معبر رفح الفلسطيني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي يحرق ويدمر صالة المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، مشيرة إلى وقوع انفجارات عنيفة في شرق رفح الفلسطينية جراء إطلاق الاحتلال القذائف المدفعية بالمدينة.





وبحسب القناة الإخبارية، سقط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية. كما أطلق الاحـتلال النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يحرق ويدمر صالة المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.