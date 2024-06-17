نتنياهو يشكل مجلسا جديدا محدودا لإجراء المشاورات الحساسة

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه.

وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يغير عادته المدانة في استبعاده من المشاورات الأمنية.